Rapaz é morto com tiro na cabeça em bairro de Rio Preto

Um rapaz de 26 anos foi morto com um tiro na cabeça na tarde desta sexta-feira, (03/03/2023), no bairro Duas Vendas F, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem, que é morador do bairro Renascer, estava no bairro ao lado, quando foi alvejado com um tiro de uma arma de grosso calibre, na cabeça. Ainda por motivos a serem apurados, seu carro estava em uma rua perto do local do crime.

A perícia técnica e policiais da DEIC estiveram no local e o crime já começou a ser investigado. Até agora ninguém foi preso.

Gazeta do Interior