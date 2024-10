Rapaz assassinado em Jales teria discutido com o vizinho antes de desaparecer

A Polícia de Jales iniciou a investigações sobre um corpo encontrado na manhã desta terça-feira, dia 29, em um córrego próximo a um frigorífico em Jales. O suspeito, vizinho da vítima foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis quando se deslocava para a cidade de Cosmorama juntamente com a esposa e uma criança.

Testemunhas apontam que a vítima e o suspeito trocaram ofensas e uma discussão ainda não identificada no último domingo, dia 27. A vítima residia em uma casa alugada na Rua Congonhas, em Jales.

Após este fato, Tiago foi dado como desaparecido e sua foto divulgada nas redes sociais, mas pela manhã o corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição.

O suspeito, que já tinha um mandado de prisão decretado pela Justiça, foi encaminhado à delegacia, onde está sendo interrogado pela autoridade policial e permanecerá detido. Uma testemunha descreveu detalhes sobre os últimos momentos da vítima, afirmando que Tiago teria deixado o local da discussão com uma faca.

Minutos depois, o suspeito, dirigindo um Astra prata, saiu sozinho com uma faca presa à cintura e retornou entre 30 e 40 minutos depois, aparentemente nervoso e apressado, mandando a mulher arrumar as malas rapidamente para que partissem.

No entanto, o laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) descartou a hipótese de homicídio por facada, alegando que o ferimento no pescoço poderia ter sido causado por um galho pontiagudo. Tudo indica que Tiago morreu por afogamento, e as informações de sua morte seguem sob investigação.

Suspeito nega qualquer envolvimento na morte de Tiago.