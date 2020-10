Racionamento de água é suspenso após nível da represa municipal subir em Votuporanga

Chuvas registradas nestes últimos dias recuperaram em 70cm o nível da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”; contudo, é importante salientar a importância do uso sustentável e inteligente da água.

No início da noite desta terça-feira (20), uma excelente notícia para a sociedade votuporanguense foi confirmada por Waldecy Bortoloti – superintendente da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga), que graças as chuvas que precipitaram sobre o município e o aumento do nível de água da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” em cerca de 70cm, o racionamento está suspenso a partir desta quarta-feira (21).

Ainda de acordo com Waldecy, a expectativa é de que o nível de água aumente ainda mais nos próximos dias afastando de vez qualquer ameaça hídrica em Votuporanga.

Contudo, é importante salientar a importância do uso sustentável e inteligente da água.

FOTO: Ricardo César de Carvalho

