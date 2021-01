Incubadora de Startups Armazém da Criatividade e Bloco destinado ao curso de Arquitetura são as mais recentes obras entregues à comunidade acadêmica

Na tarde da última quarta-feira (dia 20), a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) inaugurou dois importantes espaços na Cidade Universitária. Trata-se da Incubadora de Startups Armazém da Criatividade e do novo Bloco do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da UNIFEV.

A apresentação dos novos espaços seguiu os critérios de prevenção à Covid-19, de acordo com as recomendações dos órgãos de Saúde. Estiveram presentes durante a cerimônia, o Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos; acompanhado por sua Diretoria-Executiva; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Toschi; a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Profa. Ma. Maria Júlia Barbieri Eichemberg; a docente da graduação e arquiteta responsável pelas readequações, Profa. Ma. Andréa Penha; o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba; e o vereador Daniel David, representando a Câmara de Vereadores; além de autoridades municipais e membros da Instituição.

Para abrigar a Incubadora, foram feitas algumas adequações no local onde funcionava o Laboratório de Eletroeletrônica da Instituição, próximo ao estacionamento dos ônibus. O espaço foi modernizado e recebeu melhorias como pintura, piso e mobílias novas.

Para compor as novas instalações, o Núcleo Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo passará a funcionar no Bloco 1, juntamente com salas de aula adaptadas para as atividades teóricas e práticas dos estudantes. Segundo a coordenadora do curso, Profa. Ma. Maria Julia Barbieri Eichemberg, o novo bloco abrange um ambiente mais amplo, voltado para o bem-estar e convivência dos alunos.

“A mudança também é uma forma de promover outras relações entre os universitários e o espaço de aprendizagem, por isso nos preocupamos em criar um ambiente bem criativo e colorido. Gostaria de agradecer à Diretoria da FEV que sempre está à disposição para atender os nossos desejos e provocações que visam a inovação e um ensino de qualidade”, completou.

O Presidente da FEV destacou que a Incubadora de Startups será um ambiente dedicado ao fomento do empreendedorismo e da inovação entre a comunidade acadêmica.

“O objetivo é oferecer aos universitários instrumentos pedagógicos para a criação de negócios promissores. Queremos apoiar e dar visibilidade aos projetos empreendedores desenvolvidos pelos alunos de todas as graduações, para que grandes ideias se transformem em negócios”, finalizou.