Carreata marca o lançamento da campanha de Natal da ACV

Neste ano, a principal campanha do comércio de Votuporanga sorteará um carro e dez vales-compras no valor de R$1 mil cada

A manhã da sexta-feira (27/11) foi movimentada nas principais ruas de Votuporanga. Neste ano, por conta da pandemia, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV promoveu uma carreata para apresentar o principal prêmio da campanha de Natal: um carro Onix 0km, completo. A ação substituiu a realização do tradicional lançamento, em respeito às regras sanitárias.

Com o nome “Um Novo Natal”, a ação da ACV é uma das grandes apostas do comércio para alavancar as vendas de fim de ano. Além do carro 0km, os consumidores também concorrerão a dez vales-compras no valor de R$1 mil cada. Os vendedores dos contemplados, também ganharão R$200 em vales-compras. A campanha será de 27 de novembro a 31 de dezembro, com sorteio previsto para o dia 9 de janeiro.

Para concorrer, os consumidores devem comprar nas lojas participantes, preencher corretamente o cupom e depositar na urna. “Acreditamos que este fim de ano será muito importante para os comerciantes. As lojas já estão no clima de Natal e preparando promoções e ofertas”, comentou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente eleito da ACV.

Neste sábado (28/11), a Associação Comercial de Votuporanga promoverá uma nova carreata, em diversas ruas da cidade. Saiba mais das ações promovidas pelo site www.acvnet.com.br e também nas redes sociais (www.facebook.com/acvnet e instagram: @acvvotuporanga).