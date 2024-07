Acidente aconteceu no Rio Grande do Sul, a cerca de 102 quilômetros de Chapecó, onde moravam. Carro em que vítimas estavam bateu de frente contra caminhão.

O enterro do jovem ocorre às 17h desta segunda, no Cemitério Fazenda Zandavalli. Já a despedida de Milena, natural de Chapecó, aconteceu no mesmo horário, no Cemitério da Linha Tomazelli. “Deivid era gigante e sempre falamos isso para ele. Vai com Deus, meu irmão. Por aqui, ficaremos com saudades e com lembranças da pessoa doce e incrível que você era”, escreveu a hamburgueria em um perfil.