Quatro são detidos andando com carro roubado de policial militar

Quatro indivíduos foram detidos neste último domingo, (03/12/2023), andando pelas ruas de Bady Bassitt (SP), com um carro roubado de um policial militar.

De acordo com informações da Polícia Militar, o roubo aconteceu em uma oficina mecânica, em São José do Rio Preto, local onde o PM havia deixado o veículo para conserto. Após o carro passar pelo sistema de monitoramento “Detecta” em Bady Bassitt, equipes começaram a realizar buscas e descobriram que ele teria seguido pela Rodovia Maurício Goulart (SP-355), sentido Nova Aliança (SP). Com apoio de outros policiais da região, o automóvel foi abordado e dentro havia quatro ocupantes, sendo três homens e uma mulher.

Questionados sobre a procedência do carro, um dos suspeitos informou que estava testando o veículo e que iria comprá-lo por um valor bem abaixo da tabela, mas que não sabia o nome do vendedor, apenas que era um usuário de drogas. Dentro do automóvel as equipes encontraram R$ 2.195,00 e seis aparelhos celular.

Dois dos indivíduos possuem passagens pela polícia e estavam em liberdade assistida. Todos foram detidos e levados para o Plantão Policial de Cedral, onde, após serem ouvidos, foram liberados.

O carro foi devolvido ao policial e o dinheiro aos ocupantes do carro. Os quatro responderão pelo crime de receptação e agora serão investigados pelo roubo na oficina. Gazeta do Interior