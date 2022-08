Três pessoas da mesma família morreram na hora; motorista do outro veículo morreu no hospital

Morreu na manhã desta segunda-feira, 22, o motorista que estava conduzindo a picape Strada envolvida no acidente que matou três pessoas da mesma família na região de Palestina . Carlos Manoel Ribeiro de Mello, de 58 anos, estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital de Base.

A colisão frontal ocorreu na noite do último sábado, 20, no quilômetro oito da rodovia Moisés Martins Tosta. Carlos trafegava no sentido a Orindiúva quando bateu em um Del Rey, ocupado por Michele da Silva Gavião, o marido dela, Roberto Machado de Oliveira, 38, e o filho do casal, um menino de 3 anos. Os três morreram no local.

Segundo dados da comunicação de óbito encaminhada à Central de Flagrantes de Rio Preto, Carlos teve politraumatismo seguido de choque, hemorragia e falência de órgãos.

Um jovem de 19 anos, primo de Michele, fraturou a perna e foi socorrido com vida.

A Polícia Civil registrou o acidente como homicídio culposo na direção, quando não há intenção de matar e lesão corporal.