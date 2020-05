“Nos protocolos do comitê de saúde existe o lockdown, local e regional, mas neste momento ele não será aplicado. Nós estamos avaliando isso dia a dia, com cuidado, com atenção, com zelo, com as informações provenientes da equipe coordenada pelo Dimas Covas e também com as informações compartilhadas pelo secretário de saúde do estado”, disse João Doria em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (15).

“O protocolo existe, ele está pronto, mas neste momento ele não será aplicado. Se houver necessidade, aplicaremos e informaremos”, completou o governador.