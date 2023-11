O Óleo do Bem nasceu em 2021, em São José do Rio Preto, e hoje conta com 590 pontos de entrega voluntária de óleo de cozinha usado. Além dos pontos de coleta, o projeto promove ações de educação ambiental e mobilização urbana.

Alunos de escolas parceiras do projeto “Óleo do Bem” recebem título de embaixador do projeto após 50 litros de óleo de cozinha arrecadado — Foto: Divulgação/Projeto Óleo do Bem