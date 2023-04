Prefeitura e Saev Ambiental iniciam obra antienchente na Avenida da Saudade

Trecho da via já está interditado e sinalizado, entretanto não irá atrapalhar o fluxo de veículos no local.

A Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental deram início, na última segunda-feira (10.abr), nas obras antienchentes na Avenida da Saudade. O serviço, aprovado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e conquistado por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari, prevê melhorias e instalação de tubos nas galerias de águas pluviais em trechos da via e nas ruas João Demétrio e Nivaldo Hernandes, beneficiando principalmente os moradores do Parque Friozi. Ao todo serão investidos R$ 846.994,06.

De acordo com o engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, a obra deve solucionar os problemas urbanos, principalmente de enchentes, causados por conta das fortes pancadas e volumes consideráveis de chuvas, garantindo a eficiência do sistema de drenagem nas galerias pluviais que irá escoar a água para uma rede já existente, apropriada e com capacidade para comportar o índice pluviométrico. “É uma obra de drenagem em que vamos fazer a instalação de tubos PEAD de 800 milímetros e a implantação de novos ramais para as captações superficiais de água”, afirmou o engenheiro. A previsão é de que a obra seja concluída em quatro meses.

O superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, afirma que, além dos R$ 581.015,02 investidos por meio deste convênio com o Governo do Estado de São Paulo, a autarquia vai entrar com uma contrapartida no valor de R$ 265.979,04, que representa 31,4% do valor total do serviço. “Essa obra é aguardada há anos pelos moradores das proximidades da Avenida da Saudade por conta dos prejuízos causados recorrentemente pelas enchentes registradas naquela região”, afirmou.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, destaca ainda que com a obra concluída, mesmo em situações com fortes chuvas e de grande volume, não haverá mais risco de enchentes naquela região da cidade. “É uma obra muito importante que vai beneficiar toda a população de Votuporanga e, principalmente, os moradores do Parque Friozi”, disse.

O Fehidro é um fundo estadual que tem por objetivo financiar programas e ações na área de recursos hídricos, de modo a promover a melhoria e a proteção dos corpos d’água e de suas bacias hidrográficas.

Trânsito

Na tarde de segunda-feira (10), o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Luciano Passoni, fez uma reunião com os colaboradores que trabalham no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” e com equipe da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança para traçarem alternativas por conta das interdições necessárias para a execução da obra antienchente.

Um trecho da Avenida da Saudade já está interditado e sinalizado, entretanto não irá atrapalhar o fluxo de veículos no local. Os velórios e os enterros serão realizados, normalmente, por meio de desvios. A Saev Ambiental conta com a compreensão da população durante este período estimado de 120 dias da obra.