Projeto arrecada R$ 104 milhões e colabora com pacientes como Lukas em Rio Preto

Projeto beneficia milhares de pacientes, como Lukas, de 5 anos, que nasceu prematuro, teve paralisia cerebral e recuperou-se no HCM. Agora, o futuro policial, faz tratamento no Lucy Montoro

Cento e quatro milhões de reais. Foi o dinheiro arrecadado pela Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto) em dois anos de pandemia (2020 e 2021), por meio, principalmente, do projeto Empresas Parceiras do Bem.

O número representa 77% de todo o montante obtido pela Fundação em cinco anos, desde que o incentivo de contribuição pela iniciativa privada foi implantado no complexo que administra o Hospital de Base, Hospital da Criança e Maternidade, Hemocentro, Instituto Lucy Montoro e Ambulatório Médico de Especialidades.

Números que colocam a Fundação como o 2º maior centro de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no país, perdendo apenas para o Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Evento realizado nesta terça-feira, 22, no Centro de Convenções da Famerp, reuniu empresários parceiros para a apresentação do que será feito com parte do dinheiro doado. Cerca de R$ 20 milhões serão destinados para a instalação de uma sala cirúrgica inteligente no Hospital de Base, que consiste em um ambiente com sistemas integrados que permitem à equipe médica acessar todas as informações do paciente, como prontuários e exames de imagem, diminuindo a probabilidade de erro médico. Além da implantação de novas tecnologias em robótica. O HB ganhará também mais um equipamento de ressonância magnética.

Já o HCM deverá ampliar o número de leitos de enfermaria e UTI pediátrica, necessidade mais urgente na visão do diretor executivo da Funfarme, Jorge Fares. “Passamos por um momento difícil recentemente, com aumento no número de crianças internadas com síndromes respiratórias. A região de Rio Preto vive o sucateamento dos hospitais e o HCM se tornou referência de atendimento infantil para esses municípios”, disse.