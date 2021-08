Homem tentar matar cachorro a enxada em Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem está sendo acusado por populares de golpear um cachorro com uma enxada. O fato aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, dia 26, no bairro Cohab Antônio Brandini em Fernandópolis.

O ato de crueldade foi registrado por meio de fotos e a Policia Militar chamada ao local.

Ainda não há informações se o animal pertencia ao acusado ou era de outra pessoa

O cachorro foi socorrido e levado a um veterinário, mas o caso é grave e não deve sobreviver

O homem não foi preso.