Programação on-line marcou a 10ª edição do FLIV

Entre as atrações transmitidas pelo Youtube, shows e espetáculos com artistas locais; Pedro Bandeira foi o escritor homenageado e deve conhecer Votuporanga em 2021

O Festival Literário de Votuporanga – FLIV encerrou a sua programação neste domingo (13/12). A 10ª edição de um dos maiores eventos multiculturais do Estado de São Paulo, que homenageou o escritor infanto-juvenil Pedro Bandeira, neste ano atravessou fronteiras com uma programação on-line. Foram cerca de 50 atrações, transmitidas em 56 horas de conexão por meio do Youtube e Facebook, com duas atrações transmitidas também pela TV Unifev. A população de toda a região ainda pode acompanhar um espetáculo de balé aéreo, por drive-in.

“O novo formato foi escolhido pela organização, para atender as exigências de segurança sanitária. Neste momento, onde a saúde é prioridade, levamos até às pessoas muita arte e cultura, com uma programação diversificada e voltada para todas as idades”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp.

Por meio da internet, oficineiros, escritores e artistas se conectaram com a programação direto de seus locais de criação. Este ano, por exemplo, o FLIV contou com a participação de Kiara Terra, com contações de histórias apresentadas ao vivo de Portugal, e Cecília Araújo e Christina Mathis, com um musical produzido nos Estados Unidos.

Até a manhã desta segunda-feira (14/12), todas as atrações já tinham ultrapassado 9 mil visualizações no Facebook e Youtube. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo cada apresentação, pode assistir no canal www.youtube.com/flivvotuporanga.

Outra novidade divulgada pela organização do Festival é que a 10ª edição do FLIV segue no primeiro semestre de 2021. “Já estamos formatando algumas atividades que acontecerão próximas do público. Só estamos no aguardo das definições do Plano SP de Flexibilização para dar continuidade a essa programação”, finalizou Silvia Stipp.

Artistas locais

Uma das marcas do Festival Literário de Votuporanga, desde a sua primeira edição, é a valorização dos artistas locais. A programação on-line também teve esse diferencial. Foram mais de 100 votuporanguenses que levaram, em 20 apresentações, cultura para o público do FLIV, por meio da dança, das artes, do teatro, de oficinas, de bate-papo e da música.

Organização

A 10ª edição do Festival Literário de Votuporanga é uma realização da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Tem o patrocínio da Facchini e co-patrocínio da Unifev. Conta com a colaboração do Amigos da Arte, SisEB, SP Leituras, Pontos MIS, Poiesis, Museu Casa das Rosas e IFSP Votuporanga. A promoção é da TV TEM. Acompanhe mais informações em www.flivotuporanga.com.br ou nas redes sociais @flivotuporanga.