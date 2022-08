Sérgio Sá Leitão, secretário de Estado da Cultura, visita o Fliv neste sábado

Evento multicultural que é considerado um dos maiores eventos do país segue até domingo (21).

O último fim de semana da 12º Fliv (Festival Literário de Votuporanga) deve ser de movimentação no Parque da Cultura. O evento termina neste domingo (21.ago), depois de nove dias e mais de 400 atividades multiculturais e gratuitas. Antes disso, porém, neste sábado, o evento recebe a visita do secretário Estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão.

Antes da visita ao festival, o gestor estará acompanhado do governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia; o candidato a vice-governador, Geninho Zuliani; e o candidato do MDB ao Senado, Edson Aparecido, dos deputados federais candidatos à reeleição Baleia Rossi e Fausto Pinato; e outros candidatos como Rossieli Soares, ex-secretário de Estado da Educação, Marcelo Hercolin, Delegado Olim e Cido Saraiva no lançamento da campanha à reeleição do deputado Carlão Pignatari, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O Festival Literário de Votuporanga é beneficiado pelo ProAC Expresso Editais e #Juntospelacultura, programas de fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e considerado um dos maiores eventos multiculturais do país.