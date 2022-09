Programação do Setembro Verde em Votuporanga conta com palestra de Geraldo Magela

Objetivo é trabalhar o tema de maneira bem-humorada para que todos reflitam sobre o assunto de forma leve e divertida

O dia 21 de setembro é marcado pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência e para celebrar a data a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPcD), traz o comediante Geraldo Magela para realizar a palestra “Um ceguinho de olho no futuro”. O objetivo é trabalhar o tema de maneira bem-humorada para que todos reflitam sobre o assunto de forma leve e divertida.

A palestra será realizada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” com entrada para pessoas com deficiência e seus acompanhantes a partir das 18h30 e após 19h30 será aberto para o público geral. Quem for prestigiar também pode aproveitar e levar um quilo de alimento não perecível que será destinado a pessoas em vulnerabilidade.

Além da palestra, durante todo o mês algumas ações estão sendo promovidas em diversas unidades da Prefeitura para marcar a importância de se praticar a inclusão em todas as áreas. Apresentações musicais, realização de atividades em grupo, capoeira, palestras entre outras ações têm como objetivo mobilizar a sociedade ao redor do tema.