Moradores encontram Veado dentro de quintal de residência em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Moradores de uma chácara localizada na rua Copacabana – próximo ao bairro Comerciários encontraram na manhã desta quinta-feira, encontraram um Veado dentro do quintal da residência.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, na manhã desta quinta-feira, um funcionário de uma indústria viu o animal silvestre caído dentro do quintal da residência e comunicou os proprietários do imóvel. Os moradores Egnaldo Francisco de Paula, Custódio Peixoto e a professora Evanir Moro Peixoto resgataram o animal, que estava aparentemente ferido e muito agitado.

Imediatamente, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros de Votuporanga (Caldana e Eduardo) que, após a captura, encaminhou o animal para a Base Operacional da Polícia Ambiental da cidade. Após os trabalhos necessários o animal será devolvido novamente ao seu habitat natural.

FOTO: REPORTAGEM: VOTUNEWS