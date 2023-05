Programa Melhor Caminho: começa obra de recuperação de 20,5 km de estradas rurais

Máquinas iniciaram os trabalhos na estrada da região do Córrego do Barreiro e também percorrerão as regiões do CPVA, Banespinha e as que ficam no acesso à Estação de Tratamento de Esgoto.

A Prefeitura de Votuporanga iniciou a obra de recuperação de 20,5 quilômetros de estradas rurais por meio do convênio com o Governo do Estado, através do Programa Cidadania no Campo – Rotas Rurais – Melhor Caminho, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

As máquinas iniciaram os trabalhos pela VTG 157, na região do Córrego do Barreiro. Também receberão a obra a VTG 423, próximo ao CPVA; 371 e 446, próximas ao Banespinha; e 419, 421 e 422, no acesso à Estação de Tratamento de Esgoto.

O programa visa simplificar a vida do agricultor através de melhorias para beneficiar a produção agropecuária e também a trafegabilidade nessas vias, buscando mitigar os efeitos erosivos e oferecer manutenção de estradas municipais rurais, visando a preservação de recursos naturais.

O prefeito Jorge Seba ressalta a importância de programas estaduais que colaboram para melhorias do município. “Votuporanga está sendo contemplada novamente com recursos deste programa e, com isso, conseguimos dar um grande salto no investimento do setor agro que se beneficia e avança para um desenvolvimento essencial para nossa região, dinamizando, assim, a força que vem do campo”.