Profissionais da Santa Casa participam de curso

Colaboradoras da Auditoria e Faturamento estiveram em São Paulo para uma qualificação da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes.

A Santa Casa de Votuporanga viajou até São Paulo para mais uma qualificação. Duas profissionais dos setores de Auditoria e Faturamento estiveram no auditório do Sindicato das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo (Sindhosfil) para participar de uma capacitação.

As enfermeiras auditoras Ingridy Caineli de Lima Silva e Sirlei Garcia Mateus marcaram presença no curso da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (FEHOSP).

O conteúdo discutido foi glosa, termo que se refere ao não pagamento, por parte dos planos de saúde, de valores referentes a atendimentos, medicamentos, materiais ou taxas cobradas pelas empresas prestadoras. A instrutora Selma Santos explicou os conceitos, ciclo de receitas e riscos, processo de recurso, diferença entre Glosa e Inadimplência e os indicadores.

A gerente do Faturamento, Daniella Vila Falchi, ressaltou a importância da qualificação. “Agrega conhecimento para o setor de auditoria na área, para continuidade do trabalho com melhor qualidade”, finalizou.