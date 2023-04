O g1 questionou a Secretaria Estadual de Educação se o homem será exonerado do cargo, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. Segundo a PF, durante a ação, equipes da corporação encontraram materiais de pornografia na casa do professor. O suspeito foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi solto na tarde do mesmo dia.