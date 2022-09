Após denúncia de maus tratos, idoso morre no Hospital de Base

O idoso Antonio Pacheco da Silva, de 84 anos, morador de José Bonifácio, morreu nesta quarta-feira (31) no Hospital de Base em Rio Preto. A médica responsável pelo paciente constatou a morte por volta de 17h30.

A vítima deu entrada na instituição médica no último dia 26 de agosto com sinais de trauma crânio encefálico. Há cerca de 20 dias, o idoso já havia sido internado em José Bonifácio e após alta apresentou debilitação importante, necessitando de cuidados básicos.

Mas, de acordo com informações do boletim de ocorrência, esses cuidados não foram tomados, culminando com uma denúncia de maus tratos ao CREAS de Bonifácio.

Os dados do idoso estavam na guia de encaminhamento do corpo e também na ficha de internação, enviados por e-mail do pelo hospital à polícia.

O delegado requisitou exame necroscópico ao IML e o caso deve ser investigado, já que foi registrado como ‘morte suspeita’.