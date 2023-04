Professor Djalma e Câmara concedem Voto de Congratulação ao Grupo de Curativos da Santa Casa de Votuporanga

Por iniciativa do vereador Professor Djalma Nogueira, a Câmara Municipal de Votuporanga concedeu Voto de Congratulação, na noite desta segunda-feira (03/04), ao Grupo de Curativos da Santa Casa de Votuporanga. A justa homenagem foi recebida pelos colaboradores do hospital presentes na se

Segundo o vereador autor da homenagem, “é notório que a rede de saúde local vem se destacando no cenário regional, estadual e até nacional graças ao trabalho de todos os funcionários que se empenham em suas respectivas profissões. Nesse sentido, a equipe do Grupo de Curativos da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga vem prestando um belíssimo trabalho em conjunto com a equipe de enfermagem no atendimento dos pacientes de Votuporanga e região”.

A equipe é formada por duas profissionais extremamente competentes: as enfermeiras Luciana Mitiko Hentona e Luísa Marangoni Arantes, gerenciadas pela enfermeira Daisy Vitor, que atendem com carinho e atenção os pacientes que necessitam de tratamento de feridas das mais variadas naturezas. “Nesse sentido, nada mais justo do que esta Casa de Leis, constituída por legítimos representantes do povo, externar congratulações a essas profissionais da Santa Casa de Misericórdia pelos louváveis serviços prestados a nossa população”, destaca Djalma.