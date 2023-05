Uma mudança climática significativa está prestes a ocorrer em Votuporanga, no noroeste paulista, com a chegada de uma frente fria vinda do Sul do país. Espera-se que as temperaturas diminuam consideravelmente a partir desta quinta-feira (11.mai), trazendo o frio típico do outono.

Após um verão chuvoso, o município enfrenta um outono mais ameno, com diminuição das chuvas, e algumas das principais características desta estação são a redução gradual das temperaturas, bem como a diminuição do tempo de luz diária. A estação, de transição entre o verão e o inverno, vai até o dia 21 de junho às 11h58.

Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para Votuporanga nos próximos 15 dias, mas espera-se que as temperaturas diminuam significativamente, como pode ser visto na previsão do tempo da cidade.

Na quarta-feira (10), as temperaturas devem variar entre 19ºC e 29ºC, mas na quinta-feira (11), com a chegada da frente fria, espera-se que as temperaturas caiam para entre 18ºC e 29ºC. Na sexta-feira (12), espera-se que as temperaturas diminuam ainda mais, variando entre 16ºC e 28ºC. Já no sábado (13), a previsão é de que as mínimas possam chegar a 14ºC, e no domingo (14), a 13ºC. Na segunda-feira (15), espera-se que as temperaturas permaneçam nessa faixa, variando entre 13ºC e 26ºC.