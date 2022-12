Procura por testes rápidos de Covid quadruplica por causa da nova onda

A nova onda da Covid-19 provocada por subvariantes da Ômicron tem aumentado de forma expressiva a procura por testes rápidos em farmácias de todo o Brasil.

Na passagem de outubro para novembro foi registrado um crescimento de quatro vezes. Foram 116 mil testes comprados, 35% deles foram positivos. Esses números acompanham os dados do Ministério da Saúde para a doença. 198 mil novos casos foram registrados no país entre 27 de novembro e 3 de dezembro, tendo sido a semana com o maior número de casos da doença desde julho de 2022.

As autoridades de saúde e especialistas estão em alerta e seguem pedindo para que a população se vacine contra o coronavírus. No Rio de Janeiro, a doença já deu algum de arrefecimento nas últimas duas semanas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mas tem gente que ainda não procurou um posto de saúde para se imunizar.

Somente na capital fluminense, 1,5 milhão de pessoas não tomaram nenhuma dose do imunizante. Além disso, 10 mil pessoas só tomaram a primeira dose nos últimos seis meses.

