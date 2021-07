Devido ao grande número de pacientes que apresentam sequelas, após terem sido infectados com a Covid-19, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Valentim Gentil implantou um ambulatório para atendimentos.

Estruturado na Unidade de Saúde do Centro, os atendimentos são realizados pela Drª Suelen, além de psicólogos, fisioterapeutas, educador físico e outros.

“A implantação do ambulatório vai de encontro com as necessidades do nosso município. Precisamos continuar seguindo as medidas de prevenção contra a doença. Estamos lutando contra um inimigo invisível que traz essas sequelas ainda, a centenas de pessoas”, disse o Prefeito Adilson Segura.

Para ser atendido, o munícipe deve procurar a Estratégia Saúde da Família para agendamentos.