Pesquisa realizada pelo Procon-SP em sites de varejo encontrou diferenças significativas entre os preços dos produtos da Páscoa, com diferenças de até 320,46% entre os preços dos ovos de Páscoa e 116,31% entre os tabletes; entre os bombons as diferenças chegaram a 65,54%.

As maiores diferenças de preço praticados entre os estabelecimentos foram no ovo de Páscoa Crocante de 215g da fabricante Garoto: em um local o preço era de R$ 155,15 e no outro de R$ 36,90 (320,46%).

O tablete Talento Recheado Avelã de 85g, também da Garoto, era vendido em um estabelecimento por R$ 15,12 e em outro por R$ 6,99 (116,31%), enquanto no pacote de bombom Ouro Branco, de 1000g Lacta, em um site o preço era de R$ 74,99 e em outro, R$ 45,30 (65,54%). O levantamento do Procon-SP também calculou o valor médio do quilo dos três tipos de produtos, tomando como base o valor médio dos produtos pesquisados: nos ovos de Páscoa o preço médio por quilo foi de R$ 361,97; nos bombons, R$ 142,63; e nos tabletes, R$ 81,31.