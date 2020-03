Estado faz acordo com supermercados para oferta de álcool em gel a preço de custo

Produto é um dos principais itens de higiene para prevenção ao novo coronavírus; medida vale a partir do dia 23 de março.

O Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (19) um acordo com supermercados para oferta de álcool em gel a preço de custo em todas as regiões do Estado. O produto é um dos principais itens recomendados por autoridades de saúde para prevenção e combate ao novo coronavírus.