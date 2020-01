Primos presos por decapitar homem e gravar vídeo diziam ser ‘matadores’ e mostraram frieza, diz delegado

“Testemunhas disseram para nós que os dois só sabiam falar sobre morte, dizer que eram matadores, que tinham assassinado não sei quantas vítimas na Bahia. Eles também mostraram o vídeo decapitando a vítima, perguntaram a opinião delas e pediram para as pessoas darem nota para ação”, afirma Gustavo.

A Polícia Militar encontrou o corpo do homem depois de os moradores do município verem o vídeo do crime exibido pelos próprios suspeitos e ligarem para a corporação. Os primos foram para Piacatu logo depois do assassinato.