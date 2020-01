Votuporanguense recebe o Juventus na estreia da Série A2 do Paulista

Após campanha modesta no último Paulistão, ocupando a 13ª colocação na classificação geral, o Votuporanguense trouxe o técnico Marcelo Dias, que conquistou o acesso com a equipe na Série A3 na temporada de 2015, e retorna para tentar o acesso à elite do estadual. A equipe conta com 27 jogadores no elenco, e Marcelo Dias conta com reforços e remanescentes da equipe que foi eliminada na primeira fase da Copa Paulista em 2019.

O Juventus bateu na trave do acesso para a elite estadual em 2019. A equipe foi eliminada pelo XV de Piracicaba nas quartas de final e adiou o retorno para a primeira divisão, competição não disputa desde 2008. A equipe do técnico Alex Alves tenta se recuperar no Paulistão, após ser eliminada ainda na segunda fase da Copa Paulista.

FONTE: Informações | globoesporte.globo.com / Miguel Schincariol