PRF faz a maior apreensão do ano de maconha: 28 toneladas

5ª maior apreensão realizada pela PRF em sua história

Na tarde desta sexta-feira (27), em Amambai (MS), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 28 toneladas de maconha. Esta é a maior apreensão de maconha da PRF no ano. O recorde anterior, também registrado no Mato Grosso do Sul, em maio, era de 26 toneladas.

Equipe de policiais realizava fiscalização indicada por análise de risco da inteligência, momento em que abordaram um caminhão com dois semirreboques atrelados. A ação ocorreu no âmbito de investigações sobre roubo de cargas, desencadeadas em conjunto com o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Dourados (MS). Durante vistoria no compartimento de carga, os agentes localizaram uma enorme quantidade de maconha escondida em meio ao carregamento de milho. No total, 28.280 quilos da droga. Além de ser a maior quantidade interceptada no ano, o montante é a 5ª maior apreensão da história da PRF.

O motorista afirmou aos policiais ter recebido a maconha em Ponta Porã (MS) e que deveria entregá-la no Rio Grande do Sul. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária. A ação contou também com o apoio logístico do Exército Brasileiro em Amambai, através da 4ª brigada de cavalaria.

Em todo o Brasil, em apenas cinco dias desta semana, a PRF retirou de circulação mais de 52 toneladas de maconha. Parte desse volume é resultado de outra apreensão relevante que aconteceu ontem (26), na divisa entre os estados do Paraná e de São Paulo. Na ocasião, 14 toneladas do ilícito foram apreendidas.