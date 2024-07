Previsão é semana de sol com elevação na temperatura

Temperaturas devem oscilar entre mínima de 14º C (amanhã) e 17ºC (sexta-feira) em Votuporanga

A previsão para a semana é de sol em Votuporanga e região. O Tempo sobre o estado de São Paulo se mantém com céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva e as temperaturas estarão em ligeira elevação em todas as regiões, devido ao predomínio do sistema de alta pressão.

De acordo com o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), as temperaturas devem oscilar entre mínima de 14º C (amanhã) e 17ºC (sexta-feira), com máximas de até 34 graus no próximo final de semana.

Votuporanga está há mais de 90 dias sem chuva expressiva. A represa da SAEV está com 74 cm de lâmina d´água e a recomendação e uso racional da água pelos moradores. Votutudo