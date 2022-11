DEFESA CIVIL ALERTA PARA CHUVAS FORTES E CONTÍNUAS

A Defesa Civil do Estado alerta que, entre sexta-feira (11) e segunda-feira (14), há previsão de chuvas fortes e contínuas, seguidas de raios, ventos e granizo, com destaque as regiões do Vale do Ribeira, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, e em algumas regiões do interior do estado.

Diante deste cenário, RECOMENDA-SE atenção especial as áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

Em caso de emergências acione a Defesa Civil pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Para receber os alertas, instale o aplicativo da Defesa Civil do Estado ALERTA SP, disponível para Android e iOS.