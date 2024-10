Posse ocorreu na manhã desta terça-feira (dia 1), em ato solene realizado no Auditório da Cidade Universitária

O advogado Celso Penha Vasconcelos foi eleito o novo diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev, Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV) e do Colégio Unifev. Vasconcelos assume o comando da FEV pela segunda vez.

A nova diretoria executiva da Fundação, bem como o seu conselho fiscal e 33 curadores foram empossados oficialmente na manhã desta terça-feira (dia 1), em ato solene realizado no auditório da Cidade Universitária. A gestão é para o triênio de 2024-2027.

Como houve apenas uma chapa inscrita, a eleição dos novos gestores da FEV se deu por aclamação unânime do conselho de curadores. Após os proclames oficiais conduzidos pelo até então presidente da FEV, o também advogado Douglas José Gianoti, o novo presidente assumiu a sessão e agradeceu o apoio de todos.

“Obrigado pela confiança e pela oportunidade mais uma vez. Vamos dar continuidade ao trabalho excelente que meu colega realizou nos últimos 3 anos e fazer com que essa Instituição cresça cada vez mais. Agora, é hora de irmos ao trabalho”, citou rapidamente Vasconcelos, afirmando ainda que, aos poucos, todos participariam de reuniões para alinhamento com a nova diretoria.

Além da FEV, a atual diretoria executiva responde pela FREV, responsável por administrar a Rádio e a TV Unifev.

FEV

A Fundação Educacional de Votuporanga é uma instituição privada, sem fins lucrativos. Sua administração é exercida por uma diretoria executiva, composta por sete membros do conselho de curadores, além de outros cinco, que compõem o conselho fiscal.

O conselho de curadores, por sua vez, é um órgão deliberativo superior, composto por 33 membros que representam diversos setores da sociedade. Tanto a diretoria executiva, quanto o conselho fiscal são instituídos via eleição entre os membros do conselho de curadores.

O mandato do conselho de curadores, da diretoria executiva e do conselho fiscal tem a duração de três anos e só cessa com a posse dos novos diretores, sempre no mês de outubro, com posse a partir do dia 1º.

Confira, abaixo, os novos diretores e curadores da FEV:

Diretoria Executiva:

Celso Penha Vasconcelos – Diretor-presidente

Flávio Augusto Pastores – Diretor vice-presidente

Adauto Cervantes Mariola – Diretor 1º tesoureiro

Aires Fernando Cruz Francelino – Diretor 2º tesoureiro

Elcio Rodolfo Júnior – Diretor 1º secretário

Carlos Humberto Tonanni Marão – Diretor 2º secretário

Valmir Antônio Dornelas – Diretor-vogal

Conselho Fiscal:

Valdeci Merlotti – Presidente

Glauco Fernando Ventura da Costa – Secretário

José Antônio Costa – Membro

Marcio Henrique Silva Chaves – Membro

Walter Biaccio Lelis Ferreira – Membro

Curadores:

Arthur Deroide da Silva – Representante do corpo discente da Unifev

Adauto Cervantes Mariola – Representante do Poder Legislativo Municipal

Adriana Naime Pontes Passoni – Diretora do Colégio Unifev

Aires Fernando Cruz Francelino – Representante do Poder Executivo Municipal

Alexandre Henrique Caetano de Parma – Representante da Loja Maçônica “União Universal 50”

Ana Paula Nogueira Stefanelli – Representante do Sindicato Rural de Votuporanga

Antonio Carlos Haddad – Representante do Rotary Club “8 de Agosto”

Bilto Herrera Júnior – Representante da Loja Maçônica “Brisas Suaves nº 3739”

Carlos Humberto Tonanni Marão – Representante da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

Celso Penha Vasconcelos – Representante da Loja Maçônica “Votuporanga nº 472”

Douglas José Gianoti – Ex-diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga

Elcio Rodolfo Júnior – Representante da Loja Maçônica “Pitágoras”

Elizabeth Laridondo Zucareli – Representante do Centro do Professorado Paulista

Evaldo Dias Fernandes – Representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Votuporanga

Flávio Augusto Pastôre – Representante da Associação Paulista de Medicina, secção regional de Votuporanga

Glauco Fernando Ventura da Costa – Representante da Associação Comercial de Votuporanga

Jerônimo Figueira da Costa Filho – Representante do Poder Legislativo Municipal

José Antonio Costa – Representante da 66ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil

Luiz Antonio Chiquetto – Representante do Lions Clube Brisas Suaves de Votuporanga

Luiz Carlos Ferraresi – Representante da Associação dos Administradores da região de Votuporanga

Márcio Henrique Silva Chaves – Representante do Sindicato dos Bancários de Votuporanga

Maristela Maranho Antonieto – Representante do Lions Clube de Votuporanga

Orlando Izaque Birrer – Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Votuporanga

Osvaldo Gastaldon – Reitor da Unifev

Otacilio Donisete Franzini – Representante do corpo docente do Colégio Unifev

Roberto Carlos Grassi Malta – Representante do corpo docente da Unifev

Romualdo Castelhone – Representante do Rotary Clube de Votuporanga

Silvano de Oliveira Representante da Associação Industrial da região de Votuporanga

Valdeci Merlotti – Representante da Associação dos Contabilistas da região de Votuporanga

Valmir Antônio Dornelas – Representante do Poder Executivo Municipal

Walber Sesmilo Peron – Representante da Associação Odontológica regional de Votuporanga

Walter Biaccio Lelis Ferreira – Representante da Loja Maçônica “José Ferreira Vieira 168”

Wilson Carmona Pereira – Represente do corpo técnico-administrativo da Fundação Educacional de Votuporanga