Saev Ambiental e Prefeitura realizam desassoreamento da ‘Prainha dos Meninos’

Trecho do Córrego Marinheirinho está ligado à Represa Municipal; profissionais retiram caminhões de sedimentos do local

Equipes da Saev Ambiental e da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, estão trabalhando no desassoreamento da antiga “Prainha dos Meninos”, trecho do Córrego Marinheirinho, ligado à Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”.

Assim como está sendo realizado o desassoreamento na Represa Municipal, os profissionais retiram, por meio de uma escavadeira, os sedimentos que foram acumulados devido às ações antrópicas e fenômenos naturais. Em seguida, os sedimentos são transportados, em caminhões da Prefeitura e da Saev Ambiental, para uma área autorizada.

De acordo com o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, o processo de desassoreamento na “Prainha dos Meninos” gera benefícios imediatos, tais como o aumento do espaço de armazenamento de água e sua vazão pelo fluxo natural do Córrego Marinheirinho. Isso sem contar que em ambos os casos se evita possíveis alagamentos durante fortes chuvas, principalmente na ponte que interliga a avenida Deputado Áureo Ferreira com os bairros Pró-Povo, Jabuticabeiras e Cidade Jardim, além da vicinal “Herbert Vinicius Mequi”, que liga Votuporanga a Álvares Florence.

“Todos os processos envolvendo a obra de desassoreamento da Represa Municipal e da ‘Prainha dos Meninos’ são feitos com equipamentos tecnológicos e profissionais qualificados, o que possibilita que o trabalho seja realizado de maneira segura e benéfica ao meio ambiente”, afirmou o superintendente da autarquia.

O prefeito Jorge Seba falou sobre a importância dessa limpeza para toda aquela região. “Nós estamos fazendo essa grande obra de desassoreamento desde a Represa Municipal, devido a um processo que durou cerca de 50, 60 anos e que reduziu pela metade a capacidade de armazenamento de água da nossa Represa. Essa grande obra se estende também à Praia dos Meninos e vamos deixar aquele local com maior capacidade de armazenamento para não comprometer as áreas urbanas ao redor. Estamos fazendo o trabalho, passo a passo, para chegarmos a esse objetivo final”

A Saev Ambiental ressalta ainda que a “Prainha dos Meninos” faz parte da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”. E, por meio da Lei Municipal nº 6640/2020, fica proibido nadar, pescar, realizar atividades correlatas ou visitas sem autorização prévia da autarquia. As infrações são sujeitas à multa de R$ 1.256,69 (256 UFMs).