Criança de 3 anos é encontrada morta ao ser esquecida dentro de carro

Um menino de três anos de idade foi encontrado morto dentro de um carro, no fim da tarde de quarta-feira (14), em Natal. O caso aconteceu no bairro Alecrim, na Zona Leste da capital potiguar, e foi confirmado pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado de plantão na Central de Flagrantes da Polícia Civil, Marcelo Aranha, a suspeita inicial é de que a criança tenha sido esquecida pelo pai dentro do carro da família.

“O que foi apurado até o momento, através de relato de familiares e testemunhas, é que o pai da criança tem o hábito de deixar a criança na escola e depois seguir para o trabalho. Porém, acabou acontecendo uma fatalidade e ele esqueceu a criança dentro do carro. A mãe, ao fim do dia, sempre pegava o carro do pai, porque eles trabalham próximos, e ia pegar o filho na escola. Mas quando ela chegou, constatou o fato. O filho já estava provavelmente em óbito”, disse o delegado.

Ainda de acordo com a polícia, após perceberem a situação, a mãe levou a criança para um hospital particular no bairro do Alecrim, mas a equipe médica constatou o óbito.

A Polícia Militar foi acionada e levou os pais à delegacia.

Segundo o delegado de plantão, o caso será repassada para uma delegacia do Alecrim, que deverá dar continuidade à investigação, com levantamento da mais depoimentos e junção de laudos.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) informou que ainda não foram produzidos os laudos sobre causa da morte da criança.