Preso suspeito de ter assassinado mulher de Severínia em Motel de Olímpia

Segundo as primeiras informações a prisão ocorreu na cidade de Presidente Prudente, ainda no estado de São Paulo, mas já divisa com o estado do Paraná.

O suspeito trata-se de D.P.C.,, que segundo consta é natural do Paraná.

Outra informação importante recebida pela nossa equipe é a de que durante sua fuga, ele teria ligado para um homem, supostamente amigo dele, que foi preso pela PM de Severínia ontem, por estar com Mandado de Prisão em aberto e portanto constando como Procurado pela Justiça.

Foi apurado pela PM de Olímpia e pela PM e GCM de Severínia que o suspeito havia chegado na cidade cindo dias atrás.

O suspeito está sendo levado neste momento para a Delegacia de Polícia Civil de Presidente Prudente onde o delegado deverá providenciar o pedido de Prisão Preventiva dele, mesmo sendo hoje ponto facultativo devido ao feriado de Finados.

O problema é que se não tiver um Juiz de plantão, o risco de o suspeito ter que ser liberado é muito grande, aí já viu, a coisa complica ainda mais para pegá-lo.

Para que se evite isso, o brilhante delegado titular da Polícia Civil de Olímpia, Dr. Marcelo Pupo de Paula, poderá entrar em contato com o delegado de Prudente para expor a situação ocorrida em Olímpia e fazer gestão para que o suspeito fique preso para a devida apuração dos fatos.

Há informações de que os delegados de Olímpia e Prudente já estão em contato para que o suspeito fique preso e é o que deve ocorrer.

O caso foi registrado pela Polícia Militar de Olímpia, no plantão policial em Barretos como Homicídio, mas que ainda pode evoluir para latrocínio já que o suspeito furtou o celular da vítima. Caso exames periciais atestem que a mulher morreu por problemas de saúde, no mínimo o suspeito deverá ser autuado por Furto Qualificado. Por enquanto, nada de concreto ainda e a Polícia Civil trabalha com todas as hipótesesd, inclusive a de Homicídio.

PASSAGENS POLICIAIS POR SÃO PAULO E NO PARANÁ – CRIMES CONTRA A MULHER

Foi apurado que o suspeito tem passagens policiais por São Paulo e no Paraná onde ele teria cometido crimes inclusive contra a ex-esposa dele, de Ameaça de Morte, Lesão Corporal. No estado de SP os crimes seriam na mesma linha, segundo levantamento da Polícia Militar e Polícia Civil de Olímpia e de Presidente Prudente.

Bela ação e belo trabalho das Polícias Militar e Civil de Olímpia, e da cidade de Presidente Prudente, que em menos de 48 horas já estão com o suspeito nas mãos. Parabéns a todos os envolvidos!

AGUARDE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PRISÃO DO SUSPEITO DO CRIME…