A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital de Catanduva, onde precisou ser submetida a uma cirurgia, por conta de uma fratura em um dos braços. Ela recebeu alta no domingo (13).

De acordo com o delegado, Adriana saiu do estabelecimento depois que Márcio entrou em uma área reservada para os funcionários. Porém, foi seguida pelo ajudante de motorista.

A Polícia Civil continua trabalhando com o objetivo de reunir provas para indicar Márcio. Ao G1, a advogada do suspeito disse que o caso é extremamente excepcional, pois uma lesão corporal fez com que o cliente tivesse a prisão decretada pela Justiça.

‘Vi a morte’