Presidente da FPF busca o fim da proibição da cerveja nos estádios do futebol paulista

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, quer a volta da cerveja nos estádios no estado de São Paulo

Presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos quer a volta da cerveja aos estádios no estado de São Paulo. Em entrevista ao canal do Escanteio SP no YouTube, o mandatário lamentou a proibição de bebidas alcoólicas em eventos de futebol, mas afirmou que está trabalhando para mudar o cenário.

“Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Lamentavelmente, nós somos o único estado do Brasil que não tem cerveja nos estádios. É impossível que quem tenha que decidir sobre isso não entenda que o futebol e a cerveja são fatores que contribuem para o lazer. O torcedor gosta de chegar mais cedo no estádio, tomar uma cerveja com seus amigos, falar de futebol, e nós não temos isso”.

“Nós temos, na porta do estádio, bares e ambulantes vendendo cerveja, cachaça, vodca, tudo que quiser. Aí o cara anda 10 metros, entra no estádio e não pode nada. É muito mais saudável para todo mundo, principalmente financeiramente para os clubes, que ele consuma dentro do estádio. Mas nós vamos resolver isso”.

A questão da cerveja nos estádios é um tema de interesse dos clubes e bastante discutido em conselhos técnicos entre times e a Federação Paulista. Em 2022, a FPF e representantes de alguns clubes paulistas estiveram em reunião com o então governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e outros membros do governo e a volta da cerveja esteve em pauta no encontro.

A comercialização de bebidas alcoólicas em estádios no estado de São Paulo é proibida desde 1996, um ano após uma briga entre torcedores de Palmeiras e São Paulo em uma partida de juniores. Em dezembro do ano passado, em contato com o G1, o governador Tarcísio Pugliese, que assumiu em janeiro deste ano, afirmou que não há planos para mudar a legislação a respeito da cerveja nos jogos de futebol.

Em Votuporanga, existe um projeto de lei de autoria do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso que está tramitando na Câmara Municipal que, caso seja aprovado, a venda de bebidas alcoólicas na Arena “Plínio Marin” e outras praças esportivas seja liberada. O projeto está em discussão nas comissões permanentes da Casa de Leis de Votuporanga.