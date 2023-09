Prepare-se…mais calor em Votuporanga!

Se você acha que faz muito calor, vai se surpreender. Nos próximos a previsão é de temperaturas mais extremas. A semana começa (24) com continuidade do clima quente com os termômetros em alta.

Porém, o pico do calor deve ser na quarta-feira (27), com temperatura máxima oscilando entre 42° e 44°C. Essas marcas são recordistas na região e deixam as autoridades alertas.

O Centro de Meteorologia de Bauru – IPMet prevê máxima de 41° C para este domingo (24) e 44° C na quarta-feira. Já o Instituto Nacional de Meteorologia estima máxima de 43° C para a quarta-feira. Além do calor, a baixa umidade assola o clima regional, ficando abaixo dos 20%, quando deveria ficar entre 50/60% segundo a Organização Mundial da Saúde.

A Defesa Civil emitiu alerta para as pessoas evitarem exposição direta ao sol, além de beber bastante água.