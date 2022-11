Evento contou com a participação de alunos do Fundamental II e Ensino Médio; rota percorrida foi de 6,5 km

As atividades do Colégio Unifev não param. Na programação de fim de ano, a agenda está cheia de eventos que valorizam a atividade física e as relações sociais que integram escola e família, como o 2° Passeio Ciclístico realizado no último sábado (dia 5).

Cerca de 100 pessoas participaram do pedal, entre alunos, pais e docentes. Com saída pela portaria 3 da Cidade Universitária, os ciclistas totalizaram 6,5 km no percurso de ida e volta ao Horto Florestal de Votuporanga, disponibilizado pela Saev Ambeintal para descanso dos atletas.

A diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, explicou que a atividade extracurricular tem muitos benefícios. “Além de fazer bem para a saúde, o esporte incentiva os bons hábitos e a disciplina. É um entretenimento de qualidade, estimula a amizade e, quem sabe, se torna um hobby de alguns de nossos alunos, não é mesmo?”, explicou.

Segundo o organizador do passeio, Prof. Dr. Valter Mariano, a iniciativa foi do colegiado dos professores de Educação Física. “Esse formato de evento leva a educação para além dos muros da escola, principalmente com o ciclismo que é uma modalidade que não para de crescer, tanto no esporte como na economia. Realmente significativo a todos”, finalizou.