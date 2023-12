Segundo ele, a mula foi emprestada pelo patrão do sítio, no qual Isaías trabalha com a criação de animais e ordenha manual de vacas. Apaixonado pela vida no campo, o sonho do jovem é seguir na área da agropecuária. “O meu patrão quem me emprestou a mula, ele é como se fosse um pai para mim. Eu trabalho com a mula no dia a dia, então já estou acostumado. Vim devagar do sítio até a prova para não cansar muito ela. Todo mundo achou muito interessante”, contou Isaías.