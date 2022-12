Com a presença de familiares, amigos e comunidade acadêmica, alunos de 18 diferentes cursos participaram das cerimônias de formatura da Instituição

Os formandos 2022 da Unifev participaram, nos dias 20 e 21 deste mês, na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, das grandes cerimônias de formatura. Perante familiares e amigos, os alunos foram aplaudidos pela comunidade acadêmica que, ao longo da graduação, endossaram a formação de qualidade garantida pela Instituição.

Durante as solenidades, a emoção tomou conta dos formandos, docentes, familiares e amigos que estavam presentes. De acordo com o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, é um orgulho para toda a Instituição celebrar mais esse momento na vida dos acadêmicos. “Temos certeza de que o nosso papel foi cumprido e que estamos inserindo profissionais de altíssimo nível no mercado de trabalho para contribuir com toda a sociedade”, disse.

A emoção também tomou conta dos professores paraninfos, que são os escolhidos como padrinhos de cada turma e que discursaram em clima de despedida.

Responsável por esse momento tão especial para o curso de Letras, o Prof. Me. Camilo Augusto Giamatei Esteluti começou sua fala destacando a história e tradição da graduação. “Vocês são formandos da 49ª turma do curso de Letras da Unifev, que foi um dos três primeiros cursos implantados por esta Instituição. Somos parte de uma trajetória de 56 anos, e é com muita dignidade que chegamos até aqui”, disse.

“É muito bom saber que vocês insistiram, seguiram em frente. Nós somos o que falamos, e a linguagem que utilizamos cria o nosso lugar no mundo. Vocês, meus afilhados, fazem parte de um momento em que há uma veloz mudança nos modos de fazer, de pensar, de atuar. O grande risco disso é ficarmos satisfeitos. A satisfação paralisa, adormece cada um de nós. Por isso, não se contentem em saber apenas o que já sabem, em ensinar do modo como já ensinam, em formar na maneira como formam. Desejo a vocês um futuro de cuidado e atenção para aproveitar as coisas boas e ruins da vida, porque tudo é aprendizado, até que vocês possam, um dia, conquistar o que almejaram, na carreira e na vida pessoal”, finalizou.

A coordenadora e paraninfa da turma de Nutrição, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, comentou sobre a surpresa de ter sido escolhida e desejou muito sucesso aos seus afilhados. “Hoje encerramos um sonho que vocês começaram a realizar há 4 anos. Certamente foram inúmeras dificuldades para cada um chegar ao final desta jornada, e tenho a certeza que ela não se encerra hoje. Lembrem-se de que as dificuldades são as melhores professoras. Eu lhes asseguro que elas ensinam na vida e, também, na nossa profissão. Parabéns, vocês conseguiram. Sigam em frente, com autoconfiança, nunca duvidem da competência que cada um tem dentro de si. Muito sucesso a todos. Estarei sempre admirando os passos de vocês”, concluiu.

A Unifev realizou a formatura das seguintes turmas: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física – Bacharel e Licenciatura, Engenharias Agronômica, Civil, da Computação, Elétrica e Mecânica, Fisioterapia, Letras, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

HOMENAGENS

Os alunos com melhor desempenho e assiduidade ao longo do curso receberam a Láurea Acadêmica, uma honraria conferida pela Unifev.

Os professores que conquistaram, recentemente, os títulos de Mestre ou Doutor, participaram de um ato conhecido como troca de faixas. As docentes Maria Júlia Barbieri Eichemberg e Vanessa de Castro Gomes Araújo defenderam com sucesso suas teses de doutorado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), respectivamente.