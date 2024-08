Prefeitura realiza Ato Cívico em comemoração aos 87 anos de Votuporanga nesta quinta-feira

Solenidade terá início às 9h na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” (em frente à Concha Acústica)

A Prefeitura de Votuporanga convida toda a população para participar da solenidade cívica em celebração ao aniversário de 87 anos da cidade, que será realizada nesta quinta-feira (8/8), a partir das 9h, na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” (em frente à Concha Acústica).

O Ato Cívico contará com a cerimônia de Hasteamento das Bandeiras com a participação dos Atiradores do Tiro de Guerra 02-088, apresentação da Banda Zequinha de Abreu e também do Clube de Desbravadores Beth-el, Meteoros, Brisas Suaves, Aventureiros Estrelinhas e Lírios do Vale da Igreja Adventista.

Depois a programação continua das 14h às 22h com as atrações da 14ª edição do FLIV – Festival Literário de Votuporanga. Para conferir a programação do Festival basta acessar o site www.fliv.com.br ou acompanhar pelas redes sociais @flivotuporanga.

No dia 11 de agosto, a partir das 10h, haverá celebração da Missa em Ação de Graças na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em homenagem aos 87 anos de Votuporanga.