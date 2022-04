Dupla oportunidade: Prefeitura e Senac realizarão cursos gratuitos de capacitação profissional

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 03 e 04 de maio; são 20 vagas para Costura e outras 20 para Modelista

Entre os dias 03 e 04 de maio, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senac Votuporanga e por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), realizará inscrições para dois cursos de capacitação profissional, de Costureiro e Modelista, que integram o Programa Senac de Gratuidade. As inscrições podem ser feitas presencialmente na unidade de ensino do Sistema S, das 13h às 20h, localizada na rua Guaporé, nº 3.221 (Nova Boa Vista).

Como pré-requisitos, ambas as capacitações são direcionadas a pessoas com idade acima de 16 anos e com Ensino Fundamental 2 incompleto; são 20 vagas para cada turma.

O curso de costura será realizado a partir de 16 de maio e seguirá até o dia 30 de agosto, com aulas de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h. Os inscritos para o curso de modelista, frequentarão as aulas no período noturno, com início às 19h término às 22h, entre 23 de maio e 10 de outubro, de segunda a quinta-feira.

Para mais informações, o telefone do Senac Votuporanga é o (17) 3426-6700 e do CTMO é o (17) 3406-1488 (ramal 29).