Semana da Música: Santa Casa de Votuporanga recebe dupla Luckas e Thiago

Cantores se apresentaram na pracinha da Instituição, durante a 23ª Semana da Música, realizada pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga



A pracinha da Santa Casa de Votuporanga se transformou em um espaço de música na tarde de segunda-feira (20/11). O local foi palco da apresentação da dupla Luckas e Thiago, enchendo o ambiente de alegria e de bem-estar.



A apresentação teve duração de uma hora e foi destinada para aqueles que estão internados, seus familiares, visitantes e toda a equipe de colaboradores. A iniciativa faz parte da 23ª Semana da Música, promovida pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga.



Essa foi a primeira vez que a dupla esteve na Instituição para cantar. E já tem promessas de retorno. “A ideia foi que a música disseminasse pela Santa Casa e que o som causasse uma boa surpresa para quem estiver em todo o ambiente. Ficamos muito felizes com o carinho de pacientes, visitantes, que acompanharam nossa apresentação e falaram do tanto que sentiram bem com nosso show, esquecendo muitas vezes que estavam no Hospital”, disse Luckas.



A música faz com que as pessoas possam internalizar sentimentos positivos e, também, com que se sintam mais integradas e mais acolhidas num momento que, muitas vezes, é difícil em suas vidas. “Nosso objetivo com o projeto é de humanizar o ambiente hospitalar, harmonizando o local, buscando sempre trazer momentos de descontração, de alegria e de conforto através da música”, explicou a presidente do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), Vanessa Bortolozo.



Vanessa agradeceu a Secretaria da Cultura e Turismo pela iniciativa. “Queremos agradecer a dupla e também a todos da Prefeitura, por nos inserir neste roteiro musical. Sem dúvidas, nossos pacientes sentem todos os benefícios da musicaterapia e ficam renovados”, complementou.