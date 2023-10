Prefeitura promove atividade de encerramento da campanha Outubro Rosa neste sábado

Atividades serão realizadas no Parque da Cultura a partir das 9h30; aberto ao público feminino de todas as idades

Para encerrar as atividades em alusão ao Outubro Rosa, movimento que tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde, promove uma manhã leve e divertida a partir das 9h30, neste sábado (28/10), no Parque da Cultura.

Na programação, está prevista uma aula de RitBox, que é um tipo de treino ritmado que proporciona queima de calorias através de exercícios de calistenia, lutas e muito mais, uma aula diferente e animada.

A manhã contará também com a participação da Liga de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina UNIFEV, com orientações sobre o câncer e exame clínico da mama. Outra atração programada é a apresentação da Fanfarra Desbravadores Brisas Suaves. O evento é gratuito e aberto ao público feminino de todas as idades.

“Fica aqui o convite para que todas as mulheres tirem um tempinho para este momento de lazer e descontração, além da conscientização sobre a importância de manter o exame de mama em dia, pois o diagnóstico precoce salva vidas, ainda mais neste tipo de câncer que é o que mais mata mulheres no mundo todo”, destaca a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Outras ações

De 31 de julho a 29 de setembro, Votuporanga recebeu a carreta do Hospital de Amor de Barretos, que percorreu diversos locais da cidade. Mais de 2,3 mil exames de mamografia foram realizados. Além disso, no último sábado (21/10), todas as unidades de saúde ficaram abertas para realização de exames preventivos como, por exemplo, o papanicolau, orientações para realizar autoexame de mamas, solicitações de mamografias e realizações de testes rápidos para detecção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Durante o mês de outubro, até o momento, as unidades de saúde já realizaram 632 exames preventivos