Prefeitura promove ações para comemorar a Páscoa na rede municipal de ensino

População e atendidos de entidades assistenciais também participaram da celebração

Para celebrar o mês mais doce de todos, em alusão à Páscoa, a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga promoveu uma ação especial para cerca de 9 mil alunos da rede municipal de ensino infantil e fundamental. Professores, coordenadores e educadores abordaram a temática da data para explorar seu simbolismo através da grade curricular desenvolvida em sala de aula, contação de histórias e também brincadeiras e gincanas.

Para dar mais ênfase ao momento lúdico, na manhã desta quinta-feira (6/4) no Cemei “Amélia Lucinda de Jesus”, as crianças receberam a ilustre visita do Coelhinho da Páscoa que entrou no clima festivo e distribuiu o tão esperado presente: um kit com chocolate. Além da personagem-símbolo que representa a data, também estiveram presentes o prefeito Jorge Seba; a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; o secretário municipal Marcelo Batista e profissionais da equipe pedagógica do Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil.

O secretário da Educação, Marcelo Batista, destaca que a iniciativa integra o calendário escolar para oportunizar às crianças o real significado da celebração. “Todos sabemos que a Páscoa é algo que vai além da simbologia tradicional representada pelo chocolate e pelo coelho, e é isto que ensinamos aos nossos alunos de uma forma lúdica. É um momento também de agradecimento e de celebrar a vida”.

Fundo Social e Direitos Humanos distribuem bombons

O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Direitos Humanos, representados pela presidente e primeira-dama Rose Seba e o secretário Emerson Pereira, respectivamente, também realizaram a distribuição de bombons à população.

A ação ocorreu na última quarta-feira (5/4) no Centro de Educação e Cidadania (CEC) e também nesta quinta-feira na área central da cidade, próxima à praça Fernando Costa (Praça da Matriz), com a entrega de chocolate para a população que passava pelo local e à tarde na Comunidade São Francisco de Assis.