MDB de Votuporanga elege Diretoria Executiva para o biênio 2021/2023

Convenção Partidária foi promovida na manhã do último domingo; MDB é o partido com maior número de filiados no município

Os filiados do MDB de Votuporanga se reuniram na manhã deste domingo (15/8), no Ville Hotel Gramadão, para a eleição da diretoria Executiva do partido na cidade para o biênio 2021/2023. A convenção partidária elegeu o gestor público José Antonio Tatai como novo presidente, que assume o comando ao lado de Daniel David, Aparecido Donizete da Silva, Valdecir Gomes Lio, Eliezer Antonio Casali, Vilmar Ferreira da Silva e Ali Hassan Wanssa, além de Nilton César Santiago.

José Antonio Tatai é gestor público, tem 53 anos e atualmente atua como Assessor de Gabinete do Prefeito Jorge Seba, sendo filiado ao partido há mais de 30 anos.

O MDB Votuporanga é a sigla com o maior número de filiados na cidade. São ao todo 1.195 pessoas. O partido, que a partir deste ano passa a ter um diretório municipal com 33 membros formando a nova diretoria, também está entre os maiores do Brasil, com uma história ligada à luta da democracia no País.

A nova Executiva tem como membros, presidente: José Antonio Tatai, 1º vice-presidente: Daniel David, 2º vice-presidente: Aparecido Donizete da Silva, Secretário Geral: Valdecir Gomes Lio, Tesoureiro: Eliezer Antonio Casali,1º Vogal: Vilmar Ferreira da Silva e 2º Vogal: Ali Hassan Wanssa; como líder da Bancada, o vereador Nilton Cesar Santiago.

De acordo com José Antonio, a ideia é fortalecer o partido na cidade. “O MDB de Votuporanga está unido e vem mais forte do que nunca, neste momento em que me torno presidente oficial da legenda no município. A ideia é fortalecer o partido para as eleições futuras. Nós já tivemos um bom desempenho nas últimas eleições, sob o comando do ex-presidente Eliezer Casali. Elegemos três vereadores, Daniel David, Nilton Santiago e Valdecir Lio, além do vice-prefeito Cabo Valter. Agradeço imensamente ao Deputado Federal e Presidente Nacional do partido Baleia Rossi e ao Deputado Estadual e Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo Itamar Borges, por confiar no nosso trabalho e por serem os maiores incentivadores para que formássemos esse grupo vencedor ”.