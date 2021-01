Em razão do aumento no número de casos de coronavírus na região e a determinação das regras da fase vermelha do Plano São Paulo aos finais de semana, a Prefeitura de Votuporanga notificou, nesta sexta-feira (29), todos os supermercados do município para que cumpram as regras sanitárias de atendimento ao público e de proteção aos funcionários no combate à Covid-19.