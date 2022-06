A cidade conta com 243 pacientes internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 143 residentes de Rio Preto e 100 da região. Entre os internados, 56 tiveram a confirmação por Covid, sendo que 18 estão em UTI e 38 em enfermaria. Segundo a Saúde, a maioria dos mortos são idosos e pessoas com esquema vacinal incompleto.

Mesmo com estes números, Andreia afasta, pelo menos neste momento, a necessidade de ampliação de novos leitos na Unidade de Internação Básica do Fraternidade, para abrigar as pessoas com sintomas graves da doença.